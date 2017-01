Moor: Schuppenbrand fordert Feuerwehren

kb. Moor. Ein als Werkstatt genutzter Schuppen und eine größere Menge Sägespäne gerieten am späten Dienstagnachmittag in Moor in Brand. Den rund 40 Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es, die Sägespäne relativ schnell abzulöschen. Mehr Probleme bereitete der Schuppen. Um an die brennende Isolierung zu kommen, musste die Außenwand des Schuppens Stück für Stück mit einer Spezialsäge geöffnet werden. Die Brandstellen wurden von außen wurde mittels einer Wärmebildkamera geortet.

Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache und zur Höhe des Schadens aufgenommen.