Motorradfahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt

Seevetal Ein 49-jähriger Motorradfahrer aus Helmstorf verursachte am Dienstag gegen 12.30 Uhr auf der Jesteburger Straße einen Verkehrsunfall. Der Mann war von Helmstorf kommend in Richtung Hittfeld unterwegs und erkannte zu spät, dass die Autos vor der Ampel in Höhe der Autobahnmeisterei gehalten hatten. Beim Bremsen stürzte der Motorradfahrer. Seine Maschine rutschte gegen den stehenden Nissan einer 40-jährigen Frau. Ihr Wagen wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den davor haltenden VW eines 70-jährigen Mannes geschoben. Die beiden Autofahrer kamen mit dem Schrecken davon, der Motorradfahrer verletzte sich leicht. Für das Motorrad und den Nissan musste ein Abschleppwagen angefordert werden. Der Gesamtschaden beträgt rund 9.000 Euro.