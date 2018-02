Ohne Fahrerlaubnis am Steuer

kb. Winsen. Am Samstag gegen 11.15 Uhr kontrollierte die Winsener Polizei einen 25 Jahre alten Fahrzeugführer aus Syrien. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass dessen syrische Fahrerlaubnis in Deutschland keine Gültigkeit besitzt. Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Unter Drogeneinfluss war ein 23-jähriger Winsener unterwegs, den die Polizei ebenfalls am Samstag kontrollierte. Bei seinem Beifahrer wurde eine kleine Menge Marihuana sichergestellt. Beide müssen nun mit Strafverfahren rechnen.