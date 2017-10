Ohne Führerschein hinterm Steuer

kb. Winsen/Stelle. Großes Auto, aber leider keinen Führerschein: Am Freitagnachmittag erwischte die Polizei einen 25-Jährigen, der in der Hamburger Straße in Winsen ohne Führerschein mit einem Audi Q7 unterwegs war. Der Mann lief zunächst vor den Beamten weg, konnte aber später wieder in dem Fahrzeug angetroffen werden. Es folgte die Anzeige.



Ebenfalls ohne einen Führerschein zu besitzen, war am Samstagnachmittag ein 26-Jähriger in Stelle mit einem Opel unterwegs. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.



Ähnlich erging es einem 40-jährigen Ford-Fahrer aus Tornesch an, der am frühen Sonntagmorgen mit 1,73 Promille durch Stelle fuhr. Den Führerschein konnten die Beamten

nicht sicherstellen, denn den hatte der Mann bereits zuvor abgeben müssen.