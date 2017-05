Opel brannte in Seevetal aus

bim. Seevetal. Zu einem brennenden Opel Agila wurden Feuerwehr und Polizei am Freitag gegen 11.55 Uhr in die Holtorfsloher Straße gerufen. Nach Angaben der 20-jährigen Fahrzeugführerin geriet der Pkw während der Fahrt in Brand, sie konnte den Wagen noch in den Seitenraum steuern und sich unverletzt ins Freie retten. Der Pkw

brannte vollständig aus. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus.