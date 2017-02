Over: 91-Jähriger tot im Graben gefunden / Tragischer Unglücksfall vermutet

Schrecklicher Fund nach vermeintlicher Autopanne: Am Dienstagvormittag gegen 11.15 Uhr bemerkte ein Verkehrsteilnehmer einen festgefahrenen Pkw auf einem Feldweg nahe der Ortschaft Over. Da der Mann seine Hilfe anbieten wollte, begab er sich zu dem Fahrzeug. Vor Ort stellte er fest, dass sich der Wagen tatsächlich festgefahren hatte. Allerdings befand sich zu diesem Zeitpunkt keine Person mehr im Fahrzeug.In einem neben dem Fahrzeug entlanglaufenden Graben fand der Mann dann eine offensichtlich leblose Person. Der sofort benachrichtigte Rettungsdienst und der Notarzt konnten der Person nicht mehr helfen. Nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen handelt es sich bei dem Toten um einen 91-jährigen Mann aus dem Landkreis Harburg. Dieser hat sich scheinbar mit seinem PKW festgefahren und stürzte dann in den Graben. Ursächlich für den Tod des Mannes dürfte nach derzeitigen Erkenntnissen ein medizinischer Notfall oder ein tragischerUnglücksfall sein. Ein Fremdverschulden wird ausgeschlossen.