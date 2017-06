Ramelsloh: Mercedes S63 AMG gestohlen

kb. Ramelsloh. In der Nacht zu Freitag wurde in Ramelsloh in der Straße Küsterland ein neuwertiger schwarzer Mercedes S63 AMG entwendet. Der Pkw war gerade seit ca. zwei Wochen zugelassen, so dass der Wert des Pkw deutlich im sechsstelligen Bereich liegt. An dem Pkw war das Kennzeichen WL- RP 585 angebracht. Eventuelle Zeugen, werden gebeten sich bei der Polizei in Seevetal unter Tel. 04105 - 6200 zu melden.