Rauch im Balkon-Blumenkasten rechtzeitig entdeckt

bim. Hittfeld. Weil er Rauch von einem Balkon aufsteigen sah, schlug ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses an der Eichendorffstraße in Hittfeld Alarm. Polizei und Feuerwehr rückten aus und entdeckten einen qualmenden Blumenkasten an einem Balkongeländer, der gelöscht wurde. Wie sich herausstellte, hatte jemand Stunden zuvor eine Zigarette in der trockenen Pflanzerde entsorgt. Glücklicherweise wurde der Rauch so schnell entdeckt, dass kein weiterer Schaden durch das Kleinfeuer entstand.