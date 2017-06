Salzhausen: "Maskenmann" greift 18-Jährigen an

kb. Salzhausen. Zu einem merkwürdigen Aufeinandertreffen kam es am frühen Sonntagmorgen in Salzhausen. Ein 18-Jähriger wurde in der Alten Dorfstraße von einem mit einer Skelettmaske vermummten Mann angesprochen. Es kam zum Streit, in dessen Verlauf der Maskenmann mit einem Trinkglas auf den 18-Jährigen einschlug und ihn am Kopf verletzte. Das Opfer wehrte sich nach Leibeskräften, es kam zu einem

offenen Schlagabtausch, bis der Maskenmann aufgab und sich entfernte.

Der Maskenmann wird wie folgt beschrieben: auffallend groß (ca. 190 bis 200 cm), normale Statur, sprach deutsch ohne Akzent, bekleidet mit einer schwarzen Strickjacke und besagter schwarzer Skelettmaske.

Gegen den noch unbekannten Täter wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Polizeibeamten sicherten Spuren des Täters am Tatort. Das Opfer wurde leicht verletzt und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Hinweise bitte an die Polizei in Winsen/Luhe unter Tel. 04171 - 7960.