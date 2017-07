Schwarzer Ford Galaxy wurde in Meckelfeld gestohlen

bim. Meckelfeld. Ein schwarzer Ford Galaxy wurde in der Zeit von Samstag, 15.20 Uhr, bis Sonntag, 9.20 Uhr, in Meckelfeld gestohlen. Wert: rund 34.000 Euro. Der Wagen stand in der Straße Alter Kirchweg auf einem Parkstreifen. Das Fahrzeug ist mit einem Keyless-go-System ausgestattet gewesen. Vermutlich konnten die Täter dadurch das Fahrzeug öffnen und starten. Besonders bitter: Der Wagen mit dem Kennzeichen MKK-OG 888 gehört einer vierköpfigen Familie aus dem Main-Kinzig-Kreis, die auf ihrer Urlaubsreise einen Übernachtungsstopp in Meckelfeld eingelegt hatte. Die Täter haben mit dem Fahrzeug auch das gesamte Urlaubsgepäck der Familie entwendet.

Zeugen, denen das Fahrzeug oder verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Tel. 04105-6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.