Seevetal: Autos aufgebrochen

kb. Seevetal. In der Nacht zu Dienstag schlugen Diebe die Seitenscheibe eines an der Straße "Im Grund" auf einem Grundstück abgestellten BMW X1 ein. Im Anschluss montierten die Täter das Multifunktionslenkrad vom Cockpit ab und machten sich damit aus dem Staub. Der Schaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro.

In der Speckmannstraße in Maschen wurde ein BMW X5 von Unbekannten aufgebrochen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstag und Dienstag. Die Polizei vermutet, dass die Tat im Zusammenhang steht und ebenfalls in der Nacht zu Dienstag begangen wurde. In diesem Fall bauten die Täter das Navigationssystem aus dem Fahrzeug aus. Der Schaden liegt bei rund 4.000 Euro.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Polizei Seevetal, Tel. 04105 - 6200.