Seevetal: Geldbörse aus VW geklaut

as. Hörsten. Ein VW Passat wurde am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz am Aussichtsturm an der Straße Zum Junkernfeld aufgebrochen. Die Halterin hatte ihren Wagen gegen 15 Uhr abgestellt, um am nahen See laufen zu gehen. Als sie nach einer halben Stunde zurückkehrte, war die Heckscheibe des VW eingeschlagen. Die Täter haben eine Geldbörse mit diversen Papieren, mehrere Schlüssel und rund 200 Euro Bargeld gestohlen.