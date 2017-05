Seevetal: Pkw vollständig ausgebrannt

Vollständig ausgebrannt ist ein Minivan am Freitagmittag in der Steller Straße in Holtorfsloh. Das Fahrzeug war kurz vor 12 Uhr aus noch unbekannter Ursache in Flammen aufgegangen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Holtorfsloh, Ohlendorf und Ramelsloh brannte das Fahrzeug bereits in voller Ausdehnung. Für die Feuerwehren war der Einsatz nach gut 45 Minuten beendet. Die Brandursache ist noch unbekannt, die Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Menschen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden.