Spaziergänger mit Reizgas besprüht

kb. Buchholz. Zu einer Streitigkeit zwischen einer Spaziergängerin und ihrem Sohn, die mit ihren Hunden unterwegs waren, und einem Autofahrer kam es am Samstagnachmittag in der Brauerstraße in Buchholz. Nach einer verbalen Auseinandersetzung sprühte der Pkw-Fahrer plötzlich Reizgas in Richtung von Mutter und Sohn. Bei der Polizei gab er an, die FRau habe einen der Hunde auf ihn gehetzt und erstattete ebenfalls Anzeige.