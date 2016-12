Sperrmüllsammler ohne Führerschein

bim. Seevetal. Bei der Kontrolle eines illegalen Sperrmüllsammlers in Maschen geriet am späten Donnerstagnachmittag ein 38-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinters aus Hamburg ins Visier der Polizei. Wie sich herausstellte, besaß der Hamburger seit 2001 keinen gültigen Führerschein mehr, so dass er den Sitzplatz mit seinem Beifahrer tauschen musste. Der Fahrer muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.