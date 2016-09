Spielautomaten aufgebrochen und Geld entwendet

bim. Seevetal. In ein Gebäude in der Straße Am Felde in Seevetal-Meckelfeld drangen Unbekannte in der Zeit zwischen Montag, 23 Uhr, und Dienstag, 16 Uhr, ein. Die Diebe hebelten die Tür zum Gastraum auf, brachen zwei Spielautomaten auf und entwendeten daraus Münzgeld. Weiterhin stahlen sie Wechselgeld aus einer Geldkassette. Der Gesamtschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter Tel. 04105-6200 entgegen.