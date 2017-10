Sturmtief "Xavier": Metronom, Erixx und EVB stellen Zugverkehr vollständig ein

Sturmtief "Xavier" wirbelt den Norden auf: Für Niedersachsen und Hamburg sowie Teile Schleswig-Holsteins und Mecklenburg-Vorpommerns gilt aktuell eine Unwetterwarnung. Demnach können orkanartige Böen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 115 Kilometern pro Stunde (Windstärke 11) auftreten. Die Feuerwehren der Region sind vielerorts im Einsatz, um umgekippte Bäume von Straßen zu entfernen.Aufgrund starker Sturmschäden und Bäumen auf den Gleisen wurde der Zugverkehr auf allen "Erixx"-Strecken (darunter Bremen-Soltau-Uelzen und Buchholz-Soltau-Hannover) sowie allen Metronom-Strecken (auch Cuxhaven-Stade-Hamburg, Hamburg-Rotenburg-Bremen und Hamburg-Lüneburg-Uelzen) vollständig eingestellt. Auch die EVB zwischen Buxtehude und Bremerhaven fährt nicht mehr.Ein Ersatzverkehr mit Bussen konnte nicht eingerichtet werden. Züge, die noch auf den Gleisen unterwegs sind, versuchen den nächsten Bahnsteig zu erreichen.Die S-Bahnen zwischen Harburg und Stade sind derzeit ebenfalls nicht in Betrieb.Im Multi-Kulti-Stadtteil Altländer Viertel in Stade wehten gleich an mehreren Stellen Bäume um, unter anderem vor dem Kindergarten und nahe des Bolzplatzes zwischen den Wohnblocks. Diverse Sturmschäden auf dem historischen Stader Horst-Friedhof beklagt der Friedhofsverwalter Helmut Engelbrecht. Auch in der Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten auf der Stader Geest war die Feuerwehr pausenlos im Einsatz.