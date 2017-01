Zwischen Montagnacht und dem frühen Dienstagmorgen ist ein Mann aus dem dritten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Breslauer Straße in Tostedt in den Tod gestürzt. Nachbarn fanden die Leiche des Mannes unterhalb des Balkons seiner Wohnung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit steht noch nicht fest, ob es sich bei dem Todesfall um einen Suizid, einen Unglücksfall oder gar ein Verbrechen handelt.