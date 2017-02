Trickdiebstahl: Täter erbeutet Bargeld

kb. Winsen. Von einer männlichen Person wurde am Samstagvormittag gegen 11.45 Uhr eine Dame in der Nordertorstraße vor dem Gesundheitszentrum angesprochen. Der Mann bat die Dame um Kleingeld, entlockte ihr schließlich das Portemonnaie und entnahm unbemerkt mehrere Geldscheine. Die Dame stellte erst später das Fehlen des Geldes fest.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Osteuropäer, ca. 30 bis 40 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlanke Statur, dunkle kurze, nach hinten gekämmte Haare, sprach mit polnischem Akzent. Hinweise zu dem Gesuchten (ggf. auch Zeugen, die ebenfalls angesprochen worden sind) an die Polizei Winsen unter Tel. 04171 - 7960.