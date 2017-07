Trunkenheitsfahrt / Auf der Straße eingeschlafen

as. Stelle/Maschen. Auf der Straße eingeschlafen: Am Freitag, gegen 23:50 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer einen auf der Fahrbahn schlafenden Radfahrer in Stellle. Beim Eintreffen der Polizei war der zwischenzeitlich erwachte 42-Jährige schon mit seinem Fahrrad losgefahren, er wurde von den Beamten kontrolliert. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 2,1 Promille. Dem Radfahrer wurde Blut abgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

In Maschen wurde die Polizei auf einen in Schlangenlinien fahrenden grünen VW Golf hingewiesen.Bei einer Kontrolle der 50-jährigen Seevetalerin wird ein Atemalkoholwert von 0,74 Promille festgestellt. Aufgrund der Ausfallerscheinungen wird ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt.