Unfallflucht: Drei Pkw beschädigt und abgehauen

mi. Seevetal. Zeugen gesucht: Erst kam der Fahrer eines Audi A6 in Hoopte am vergangenen Samstag gegen 22 Uhr von der Fahrbahn ab, dann touchierte er drei am rechten Fahrbahnrand geparkte Pkw und verursachte einen Schaden von ca. 3.100 Euro.Zum Schluss machte sich der Raser dann auch noch aus dem Staub.

Wer Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum flüchtigen Pkw Audi A6 ab der

Baureihe 2011 geben kann wir gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Winsen(Luhe) Tel.: 04171-796-0 in Verbindung zu setzen.