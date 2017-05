Versuchter Alkoholdiebstahl in Meckelfeld

bim. Meckelfeld. Alkohol im Wert von über 600 Euro wollte eine Gruppe von mindestens drei Männern am Samstag gegen 11.45 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Glüsinger Straße in Meckelfeld stehlen. Zwei Täter füllten einen Einkaufswagen randvoll mit höherwertigen alkoholischen Getränken. Ein dritter Täter betrat dann den Markt und wollte den Einkaufswagen durch den Eingangsbereich nach draußen zu einem bereitstehenden Kleinwagen in heller Farbe schieben. Durch aufmerksame Mitarbeiter konnte er daran gehindert werden. Der polnische Staatsangehörige wurde anschließend der Polizei übergeben. Die Mittäter konnten flüchten. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung wurde der Pole entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Wer Hinweise zu den beiden geflüchteten Mittätern oder zu dem Kleinwagen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Seevetal unter Tel. 04105-6200 in Verbindung zu setzen.