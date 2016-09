Vollbremsung: Zwei Businsassen verletzt

kb. Meckelfeld. Eine 33-jährige Frau und ein 59-jähriger Mann sind am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall auf der Straße "An den Höfen" als Mitfahrer eines Linienbusses verletzt worden. Der 47-jährige Busfahrer war mit seinem Fahrzeug gegen 15.30 Uhr in eine Kreuzung eingefahren. In diesem Moment fuhr von rechts ein 32-jähriger Mann mit seinem BMW in den Kreuzungsbereich. Der Busfahrer befürchtete einen Zusammenstoß und machte eine Vollbremsung. Hierdurch kamen die beiden Insassen zu Fall. Sie wurden mit Verdacht auf Frakturen in ein Krankenhaus eingeliefert.