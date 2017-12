Winsen: Explosion in Pizzeria

In einer Pizzeria in der Bahnhofstraße in Winsen kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag laut Polizeiangaben aus bisher ungeklärter Ursache zu einer Explosion. Als die ersten Einsatzkräfte der Winsener Wehr am Einsatzort eintrafen, brannte es in den Räumen des Lokals. Die Bahnhofstraße war vor dem Gebäude mit Glasscherben übersät. Die Feuerwehr drang unter Atemschutz in die Pizzeria vor und konnte den Brand schnell löschen. Über der Pizzeria befand sich eine Wohnung, deren Bewohner evakuiert wurden. Eine Person wurde vom Rettungsdienst vorsichthalber wegen des Verdachts auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht.Die Brandstelle wurde noch in der Nacht von der Polizei beschlagnahmt. Auch der entstandene Sachschaden muss noch ermittelt werden.