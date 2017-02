Zigarettenautomat aufgehebelt / Graffiti: Polizei Winsen sucht Zeugen

kb. Pattensen/Winsen. Mit brachialer Gewalt hebelten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag einen Zigarettenautomaten in der Blumestraße in Pattensen auf. Sie erbeuteten Zigaretten und Bargeld im Wert von mehreren Hundert Euro. Hinweise an die Polizei in Winsen unter Tel. 04171 - 7960.

Auch in einem Fall von Graffiti-Schmiererei sucht die Winsener Polizei Zeugen: Unbekannte zogen am Samstagvormittag in der Zeit zwischen 9 und 13 Uhr durch den Europaring und die Budapester Straße und besprühten einige Garagen mit Graffiti. Auch hier liegt der Schaden bei mehreren Hundert Euro.