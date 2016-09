Zigarettenautomaten aufgebrochen

kb. Winsen/Drage. Unbekannte haben am Mittwochabend oder in der Nacht zu Donnerstag in der Zeit zwischen 20 und 7.30 Uhr in der Hoopter Straße einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Die Täter brachen die Seitenverkleidung des Automaten ab und deaktivierten die Elektronik. Im Anschluss entnahmen sie Bargeld und Zigaretten aus dem Gehäuse und flüchteten. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest.

Auch in Drage waren Automatenaufbrecher unterwegs. In der Winsener Straße traf es einen Zigarettenautomaten vor einer Gaststätte. Hier entfernten die Täter die Schublade mit Münzgeld, sowie sämtliche Zigarettenpackungen aus dem Gehäuse.

Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus und bittet Zeugen, die an den benannten Orten verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich unter der Tel. 04171 - 7960 zu melden.