Zwei Einbrüche am Sonntag in Seevetal

bim. Seevetal. In zwei Wohnhäuser in Seevetal brachen Unbekannte am Sonntag ein. In

Emmelndorf kletterten die Täter zwischen 16.45 und 21.20 Uhr über ein Gerüst auf den Balkon einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses am Malvenstieg. Durch ein gekipptes Fenster gelang es den Tätern, den Flügel zu öffnen und in die Wohnung einzudringen. Sie durchsuchten alle Räumlichkeiten und machten sich mit Schmuck und Kreditkarten im Gesamtwert von rund 1.000 Euro aus dem Staub.

In Hittfeld hebelten Diebe das Fenster einer Wohnung an der Straße Im Heubruch auf. Auch hier erbeuteten die Täter Schmuck. Wie hoch die Schadenshöhe ist, steht noch nicht fest. Die Tatzeit lag zwischen 15 und 19.45 Uhr.

Die Polizei vermutet einen Zusammenhang. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an den Zentralen Kriminaldienst unter Tel. 04181-2850.