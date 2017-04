Zwei Einbrüche in Seevetal

bim. Seevetal. In zwei Häuser brachen Unbekannte in Seevetal ein, indem sie Fenster aufhebelten. Zwischen dem 12. und dem 19. April suchten Einbrecher ein Einfamilienhaus in Ohlendorf in der Straße "Zum Buchwedel" auf und zwischen dem 15. und dem 19. April ein Haus im Mühlenweg in Fleestedt.