Zwei Wohnungseinbrüche in Seevetal

os. Seevetal. Zu zwei Einbrüchen kam es in der Nacht von Freitag aus Samstag in Seevetal. Dabei wurde aus einem Mehrfamilienhaus im Malvenstieg in Hittfeld aus einer Wohnung im ersten Stock Bekleidung gestohlen. Noch unbekannt ist die Diebesbeute eines Einbruchs in einem Einfamilienhaus in der Straße "Op de Bult" in Maschen. Hier hatten die unbekannten Täter eine Scheibe eingeschlagen, um in das Haus zu gelangen. Hinweise an die Polizei Seevetal unter Tel. 04105-6200.