140 Jahre: Jubiläumskonzert des Freunschaftschores

Seevetal : Dörphus Hörsten |

kb. Meckelfeld/Hörsten. "Freundschaft hält jung": Unter diesem Motto feiert der Freundschaftschor Meckelfeld am Sonntag, 2. Juli, um 15 Uhr (Einlass ab 14.30) im Dörphus Hörsten sein 140-jähriges Jubiläum. Der älteste Gesangverein Seevetals hat zu diesem Anlass einige Gäste eingeladen. So werden die "Rubin Combo", das Tanztheater "Locavida" und die Pianistin Djemma Müller gemeinsam mit dem "Gesangverein Freundschaft" ein abwechslungsreiches und klangvolles Programm bestreiten.

Die "Rubin Combo" ist bekannt für ihre verjazzten Interpretationen, die von Johann Sebastian Bach bis Paul McCartney reichen. Das inklusive Tanztheater "Locavida" begeistert seine Zuschauer bei seinen Auftritten mit fantasievollen Kostümen und berührenden Geschichten. Der Freundschaftschor hat neben echten Ohrwürmern auch Lieder aus verschiedenen Jahrhunderten im Programm.

Der Eintritt kostet 15 Euro, inklusive Kaffee und Kuchen. Karten gibt es bei allen Chormitgliedern sowie Marion Feldhusen unter Tel. 04105 - 555240 und Rita Basner unter Tel. 040 - 7684319. Restkarten an der Tageskasse.