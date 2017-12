26.000 Euro, die helfen

So viel Engagement verdient Respekt und Anerkennung! Am vergangenen Wochenenden waren wieder mehr als 300 freiwillige Helfer im Einsatz, um den beliebten Basar in der Grundschule Horst zu organisieren. Das Besondere an dieser Veranstaltung: Alle Einnahmen kommen ohne Abzüge der Fördergemeinschaft Kinderkrebs-Zentrum am Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) in Hamburg zugute. Und der Einsatz hat sich gelohnt. Diesmal waren es 26.000 Euro. „Mit dem Ergebnis können wir sehr zufrieden sein“, freute sich Anette Kosakowski, Vorsitzende des Vereins „Hilfe für krebskranke Kinder Seevetal“. Zum 42. Mal fand der Basar insgesamt statt; seit 1995 organisiert Kosakowski die Veranstaltung. An das Rekord-Ergebnis vom vergangenen Jahr reicht das zwar nicht heran. Aber diese 33.000 Euro seien auch eine absolute Ausnahme gewesen. „Wir waren total überwältigt.“Seit der Premiere vor mehr als 40 Jahren findet der Basar immer am ersten Adventssonntag in der Grundschule Horst statt. Auch in diesem Jahr strömten die Besucher aus der ganzen Region nach Seevetal. Tolle Weihnachtsdekorationen, eine große Tombola, selbst gemachte Adventsgestecke und kulinarische Köstlichkeiten: Gründe, den Basar zu besuchen gab es viele. „Unter den Besuchern sind auch jedes Jahr sehr viele ehemalige Schüler, die inzwischen selbst Familien haben“, so Anette Kosakowski. „Sie wissen, dass sie hier einmal im Jahr ihre alten Klassenkameraden und Freunde treffen können.“ Gemeinsam ist allen Besucher: Sie wollen an Krebs erkrankten Kindern helfen. Mit dem Geld werden verschiedene Projekte unterstützt. „Welche Projekte es sind, können wir selbst mitbestimmen“, sagt Anette Kosakowski. In den vergangenen 40 Jahren habe die Kinderkrebshilfe Seevetal mehr als 1,3 Millionen Euro an die Fördergemeinschaft Kinderkrebs-Zentrum Hamburg gespendet.• Weitere Infos zum Verein Kinderkrebshilfe Seevetal gibt es unter http://kinderkrebshilfe-seevetal.de.