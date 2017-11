31 neue Feuerwehrleute für die Gemeinde Seevetal

Mit Erfolg haben jetzt 31 Feuerwehrleute der Gemeinde Seevetal den ersten Teil der Truppmann-Ausbildung bestanden. Die Prüfung fand auf dem Gelände der Feuerwehr Over-Bullenhausen statt.In den fünf Wochen davor waren die neuen Feuerwehrleute durch ein Team von Ausbildern der Gemeindefeuerwehr Seevetal mit Ausbildungsleiter Dieter Kröger und seinem Vertreter Sascha Wille an der Spitze mit dem für die Arbeit in der Feuerwehr notwendigen Grundwissen versorgt worden. In 61 Stunden Praxis und Theorie erlernten die Feuerwehrleute dabei unter anderem die rechtlichen Grundlagen für den Feuerwehrdienst, einsatztaktische Vorgehensweisen im Brand- und Hilfeleistungsfall oder Rechtsgrundlagen für den Feuerwehrdienst. In der praktischen Ausbildung legte das Ausbildungsteam besonderen Wert auf die Rettung aus Fahrzeugen mit dem entsprechenden Sichern der Einsatzstelle, die richtige Handhabung der tragbaren Leitern sowie die einzelnen Aufgaben beim Lösch- und Hilfeleistungseinsatz.Gemeindebrandmeister Rainer Wendt begrüßte die neuen Feuerwehrleute als vollwertige Mitglieder in den Einsatzabteilungen der jeweiligen Ortsfeuerwehren. Alle neu ausgebildeten Feuerwehrleute werden nun in ihren Wehren weiter intensiv geschult.