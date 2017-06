Abitur am Gymnasium Hittfeld: 23 mal die Eins vor dem Komma

In einen neuen Lebensabschnitt starten die 97 Schülerinnen und Schüler, die jetzt am Gymnasium in Hittfeld ihr Abitur bestanden haben. 23 von ihnen können sich sogar über eine Eins vor dem Komma freuen. Die Durchschnittsnote lag bei 2,38. Das WOCHENBLATT gratuliert: Leif Albers, Jessica Allerding, Katharina Axt, Pia Feline Bätz, Aaron Bai, Corinna Boenke, Jennifer Marion Bostel, Joshua Bretz, Christin Merle Bruß, Julia Bührmann, Merle Cebulla, Connor Christensen, Merle Sophie Corleis, Ivo Czekmany, Patrick Delventhal, Anneke Deurloo, Leonard Dieker, Luca Theresa Diercks, Marlena Celine Dinger, Kevin Düser, Jule Katharina Einfeldt, Marlon Elger, Julia Enemark, Nicolas-David Ernst, Anna-Lena Feldtmann, Timon Fode, Luisa Frädrich, Jonah Francke, Malte Friedlein, Marie Fröhlke, Alexander Frommann, Theresa Gietz, Antonia Glaubitz, Arne Grabe, Julius Grabowski, Julian Constantin Gruß, Sophie Hagemann, Adrian Heinsen, Niklas Heinzel, Anna Hennig, Anne Herwig, Nick Herzig, Merle Luisa Hille, Mats Huster, Stefanie Jorga, Linn Kasten, Philipp Köhler, Ann-Britt König, Marco Koennecke, Katrein Konieczny, Niklas Konrad, Robin Krämer, Noelia Krauleidies, Lukas Krüger, Vincent Kurkofka, Theresa Lipski, Merlin Paul Lübke, Anna Lena Maack, Renée-Cheyenne Martens, Katharina Matzke, Louisa Meinen, Hans Marten Menk, Carina Meyer, Louisa Meyer, Lina Möller, Merle Carlotta Moers, Daniel Frederik Münch, Joëlle Oelkers, Anna Pospiech, Timo Przybylla, Davis Rakhshan, Lasse Raun, Lena Raun, Nils Gerhard Renziehausen, Hanna Sahling, Bo Ansgar Schmid-Bonde, Ina Schmidt, Fridolin Schultz-Aßberg, Chiara Schulz, Pauline Schuppert, Tjark Ole Sievers, Lena Sommerhage, Malin Tiedemann, Joanne van den Brink, Frederick van der Weck, Sophia von der Ahe, Julius von Heydebreck, Carolin von Xylander, Mona Walther, Bernd Weithäuser, Sarah Winter, Friederike Wrobel, Lukas Zahn, Sophia Zaun, Jessica Zeiler, Patrick Zerwer und Talina Zorn.