Advent in historischer Kulisse

Seevetal : Wassermühle Karoxbostel |

kb. Seevetal. Wenn es in Karoxbostel wieder nach frisch gebackenen Keksen, Bratäpfeln und Glühwein duftet, kann es nur eines bedeuten: Rund um die denkmalgeschützte Wassermühle wird Adventsmarkt gefeiert. Am Samstag, 9. Dezember, von 12 bis 17 Uhr, können sich Besucher auf eine besinnliche Weihnachtszeit einstimmen lassen.

Das Angebot ist groß: Kunsthandwerker bieten an zahlreichen Ständen in dem historischen Gebäude-Ensemble ihre handgefertigten Kreationen - von Keramik, weihnachtlicher Floristik, Scherenschnitten über kunstvoll gefaltete Sterne, selbstgemachte Seifen, Metallkunst, und Obst-Ketchups bis hin zu praktischen und schönen Dingen aus Olivenholz, liebevoll Gestricktem und Gefilzten bis zu großen und kleinen Holzschnitzereien.

Der Mühlenverein bietet außerdem an seinem Marktstand eine große Auswahl an Marmeladen, Likören und selbstgebackenen Keksen an. Bücherfreunde können im ehemaligen Kuhstall nach dem richtigen Lesestoff für die Feiertage stöbern. Auch im frisch fertiggestellten ehemaligen Schweinehaus laden Stände zum Stöbern und Entdecken ein. Diejenigen Besucher, die auf der Suche nach einem Weihnachtsbaum sind, werden am Tannenbaumstand fündig.

Vor der wiederaufgebauten Sägerei gibt es frisch gekochte Erbsensuppe und leckere Bratäpfel aus dem Lehmbackofen. Auf dem Hof werden Forellen geräuchert und die Besucher können einem Kettensägenkünstler bei der Arbeit zusehen.

Gemütlich wird es in der guten Stube, wo Geschichten vorgelesen und Weihnachtslieder gesungen werden. Im Mühlencafé können die selbstgebackenen Torten und Kuchen bei einem Becher Kaffee oder Tee genossen werden.

Der Adventsmarkt klingt um 17.30 Uhr mit einem adventlichen Singen mit dem Fleestedter Posaunenchor aus. Der Eintritt ist wie immer frei.