Alle packen mit an beim Gartentag

Das 6.000 Quadratmeter große Waldgrundstück der DRK-Kita am Redder in Hittfeld bereitet Kindern, Eltern und Erziehern das ganze Jahr über viel Freude - außer im Herbst, wenn die Blätter fallen und jede Menge Arbeit wartet. In diesem Jahr haben deshalb alle gemeinsam beim Gartentag angepackt und das Waldgrundstück im November von Blättern, Ästen und Laub befreit. Als Belohnung gab es nach getaner heiße Suppe und selbstgebackenen Kuchen sowie ein großes Dankeschön von Kita-Leiterin Dana Kayser und ihrem Team.