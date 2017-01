Ausnahmezustand in Ohlendorf: Faslam steigt am Wochenende

Seevetal : Schützenhaus Ohlendorf |

kb. Ohlendorf. Bunte Perücken und farbenfrohe Kostüme dürfen am kommenden Wochenende in Ohlendorf nicht fehlen - denn es wird Faslam gefeiert! An der Spitze der Faslamsschwestern und -brüder steht wie in jedem Jahr die Faslamsfamilie. Mudder Lara Schnorr, Vadder Tobias Dohrmann und die Kinder Chris "Uwe" Alsleben und Amelie Schlegel freuen sich gemeinsam mit dem ganzen Dorf auf eine unvergessliche närrische Sause.

Los geht der Ohlendorfer Faslam am kommenden Freitag, 20. Januar, um 19 Uhr mit dem Skat-, Bingo- und Knobelabend im Schützenhaus. Hier locken tolle Fleisch- und Sachpreise.

Samstag, 21. Januar, treffen sich die Faslamsverrückten um 9 Uhr zur Schnorrtour durchs Dorf und hoffen dabei auf reichlich Beute. Am Samstagnachmittag um 14.30 Uhr wird das Schützenhaus zum Eldorado für die kleinsten Faslamsfans. Beim Kindertanz können sich Prinzessinnen, Cowboys, Ritter und Hexen auf Süßigkeiten und Kuchen, Waffeln und Eis, Spaß und Musik freuen. Für Stimmung sorgen die beiden Clowns, die ganz genau wissen, wie sie die Meute bei Laune halten.

Samstagabend um 20.30 Uhr steigt dann der große Lumpenball im Schützenhaus. Musik kommt von der Kult-Band „Tiffanys“ - ein Muss beim Ohlendorfer Faslam. Im originellen Kostüm macht der Lumpenball noch mehr Spaß. Für den Fall dass es eng werden sollte, wurde ein zusätzliches Zelt aufgebaut. Einlass ist ab 16 Jahren.

Seinen stimmungsvollen Abschluss findet der Ohlendorfer Faslam für alle Mitwirkenden und Gastvereine beim Faslamsschmaus am Montagabend. Das Motto in diesem Jahr lautet „Helden der Kindheit“.

Für alle Ohlendorfer und übrigen Faslams-Fans kann es jetzt nur heißen: Nix wie ran an den Kostüm-Fundus und kräftig mitfeiern!