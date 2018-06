Beim Sommerfest im Haus Huckfeld dreht sich (fast) alles um den Fußball

Der Fußball steht im Mittelpunkt des Sommerfestes in der Tagesstätte Haus Huckfeld in Hittfeld (Bahnhofstraße 24), das die Gesellschaft Fördern & Wohnen am Samstag, 16. Juni, von 12 bis 17.30 Uhr feiert. Programmhöhepunkt ist das erste offizielle Spiel der inklusiven Fußballmannschaft 1. FC Seevetal. Anpfiff ist um 15.30 Uhr gegen das inklusive Team von Hannover 96.Das Tanztheater Loca Vida führt sein neues Programm mit dem Titel "Bewegte Fußballwelten" auf und Kevin Kück zeigt, was artistisch mit einem Fußball möglich ist. Festbesucher in Fußball-Kleidung sind ausdrücklich erwünscht.Wem bei so viel runden Sachen zu schwindelig wird, bietet bei der Versteigerung eines Kunstwerks mit und hört dem Singer und Songwriter Julian Rasmussen zu.