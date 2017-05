Bewerbungen werden noch angenommen: Planungen zum Dorffest Meckelfeld laufen

Auf Hochtouren laufen derzeit die Planungen für das Dorffest Meckelfeld (25. bis 27. August). „Die Besucher können sich auf einige Neuerungen freuen“, berichtet Marco Walczak, Vorstandsmitglied des Mittelstands- und Gewerbevereins Meckelfeld (MGM), der das Dorffest seit über 30 Jahren veranstaltet, jetzt auf einem Info-Abend zum Fest.Statt in die Jahre gekommener Holzhütten wird es in diesem Jahr eine Meckelfeld-Meile mit weißen Pagoden-Zelten geben. Nicht nur optisch ein Highlight - auch das vielfältige Angebot von Vereinen, Institutionen und Initiativen aus dem Ort ist einen Besuch wert. Für die kleinen Besucher steht der Kettenflieger bereit. „Wir werden oft gefragt, warum wir keine großen Fahrgeschäfte haben“, berichtet Marco Walczak. Die Erklärung ist einfach. „Da bekämen wir ein Problem mit der Stromversorgung und müssten zusätzlich Generatoren aufstellen, die wiederum für Lärm sorgen würde. Das wollen wir vermeiden“, so Walczak.Tolle Preise winken in diesem Jahr beim großen Torwandschießen, das von den Seevetaler Allstars organisiert werden. Firmen, Vereine, Verbände, aber auch Einzelpersonen können sich anmelden und ihr Können beweisen. Der Erlös geht an die Flüchtlingshilfe und den Verein „Hilfe für krebskranke Kinder Seevetal“.Beim Bühnenprogramm stehen die Hauptbands schon fest. „Boerney & die Tri Tops“ und „Die Toten Ärzte“ rocken am Freitag und Samstag die Bühne. „Es gibt aber noch Restplätze für Gruppen, Bands oder Vereine, die sich präsentieren wollen“, sagt Marco Walczak. Wer dabei sein will, wendet sich zeitnah per E-Mail an dorffest@mgm-meckelfeld.de. Auch wer noch mit einem Stand auf dem Dorffest vertreten sein will, hat noch bis zum 19. Juni Gelegenheit, sich zu bewerben.Übrigens: Alle, die Lust haben, sich beim Dorffest zu beteiligen, die sich informieren möchten oder ganz konkrete Fragen und Anregungen haben, sind beim nächsten Info-Abend zum Dorffest am Montag, 19. Juni, von 19 bis 21 Uhr im kleinen Saal im Helbach-Haus in Meckelfeld (Bgm.-Heitmann-Str. 34c) willkommen.