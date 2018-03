Britta Oldsen ist neue Schulseelsorgerin

Britta Oldsen, Lehrkraft für das Fach Evangelische Religion, ist neue Schulseelsorgerin an der IGS Seevetal in Hittfeld. Im Rahmen eines Gottesdienstes wurde sie von Superintendent Dirk Jäger und Dr. Barbara Hanusa, der Beauftragten für Kirche und Schule im Sprengel Lüneburg, in der Aula der IGS eingesegnet.Schulseelsorge ist ein ehrenamtlich wahrgenommener Dienst der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers. Mit einer umfangreichen Fortbildung hat sich Britta Oldsen auf diese Aufgabe vorbereitet. Im Team mit weiteren Lehrkräften der IGS steht sie neben ihrer Unterrichtstätigkeit Schülern und Lehrkräften als Ansprechpartnerin in persönlichen Krisen und schulischen Notfällen zur Verfügung.