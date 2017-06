Die 50er Jahre leben auf: Sommerfest am Haus Huckfeld

Seevetal : Haus Huckfeld |

kb. Hittfeld. Ganz im Zeichen der "Fifties" steht in diesem Jahr das große Sommerfest am Haus Huckfeld in Hittfeld (Bahnhofstr. 24), einer Einrichtung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Am Samstag, 17. Juni, gibt es von 12 bis 17.30 Uhr ein buntes Programm mit Musik, Darbietungen und einer Mitmachbühne für Kinder.

Das Sommerfest ist fester Bestandteil im Jahresprogramm des Haus Huckfeld - hier präsentieren sich auch die Tanz- und Künstlerprojekte der Einrichtung. Als besondere Überraschung ist in diesem Jahr der "Thank God Its Friday"-Club zu Gast. Der Oldtimer-Club präsentiert nicht nur seine motorisierten Schmuckstücke - gegen eine kleine Spende können die Besucher eine Spritztour in einem der schicken Wagen machen.

Das Bühnenprogramm gestaltet u.a. die Oldieband "Reginas Racy Rocker" aus Hamburg mit Songs aus den 1950er und 1960er Jahren. Mit Jailhouse Rock vom Feinsten und kreisenden Hüften entführt "Shelvis" sein Publikum in die Zeit des "King of Rock'n'Roll. Das inklusive Tanztheater "Locavida" präsentiert sein neues Bühnenprogramm, das sich ebenfalls an die Zeit der 1950er Jahre anlehnt. Für einen schwungvollen Ausklang sorgt der Chor "Die Kellermeister".

Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen sowie Köstlichkeiten vom Grill gesorgt. Außerdem sorgen ein Mitmach-Parcours, Kinderspiele aus den Fünfzigern, Airbrush-Tattoos und eine Kunstausstellung für einen kurzweiligen Nachmittag.

Der Erlös aus dem Fest kommt den Bewohnern des Haus Huckfeld zugute.