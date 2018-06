Dirk Bartels "regiert" in Ohlendorf: "Noch einen oben drauf setzen"

"Ich freue mich auf ein schönes Jahr mit euch allen zusammen. Wir werden versuchen, in diesem Jahr noch einen drauf zu setzen", lachte jetzt der neue Schützenkönig der Ohlendorfer Schützen, Dirk Bartels, am vergangenen Sonntag bei seiner Proklamation.Der 45-jährige ist bereits das zweite Mal König und seit rund 25 Jahren im Verein. Er ist verheiratet, hat drei Kinder und arbeitet in einem Getränkehandel. Passend dazu der Beiname, der ihm von seinen Schützenkollegen gegeben wurde: "Der Bierkönig".Zu seinen Adjutanten wählte sich Bartels Frank Gärtner und Andreas Storm.Neue Damenkönigin wurde Alexandra Flieger, die sich Sandra Kirschner als Adjutantin zur Seite stellte.Leandra Meyer ist neue Jungschützenkönigin. Ihre Adjutantin ist Stella Albrecht. Kinderschützenkönig ist Kevin Vollny und Kinderschützenkönigin Helena von Bestenbostel.