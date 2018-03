Ehrenamtliche für Küchenteam gesucht

Schlemmen und klönen in gemütlicher Runde: Über mehrere Jahre boten die Johanniter im Regionalverband Harburg einen Senioren-Mittagstisch in Meckelfeld an. Da die bisherigen Organisatoren dieses Angebot aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ermöglichen konnten, musste der Mittagstisch pausieren. Zum Neustart suchen die Johanniter nun ab sofort wieder ein ehrenamtliches Küchen-Team. Die Helferinnen oder Helfer organisieren zweimal im Monat ein selbst gekochtes, schmackhaftes Mittagessen für rund 15 gut gelaunte Senioren in Meckelfeld. Sie sollten mit Liebe kochen und Spaß am Umgang mit älteren Menschen haben. Die Küche im Johanniter-Ortsverband Seevetal ist gut ausgestattet und bietet alle Möglichkeiten, sich kulinarisch auszutoben.An einem Ehrenamt Interessierte können sich gern melden unter Tel. 040 - 7686662 oder per E-Mail an harburg@johanniter.de.