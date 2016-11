Ehrenamts-Preis für Mühlenretter aus Karoxbostel

kb. Karoxbostel. Noch eine Ehrung für die Mühlenretter: Der Verein Wassermühle Karoxbostel e.V. ist mit dem regionalen "HelferHerz", dem Preis der Drogeriemarktkette "dm" für ehrenamtliches Engagement, ausgezeichnet worden. Mit der Ehrung ist ein Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro verbunden. „Mit ihrem Mühlenprojekt haben Sie Großartiges geleistet“, lobte die Regionalbeauftragte Nancy Schulze das Engagement der vielen Ehrenamtlichen, die bei der Sanierung der historischen Wassermühle in Karoxbostel geholfen haben.

Vereinsvorsitzende Emily Weede freute sich sehr über die Auszeichnung und das damit verbundene Preisgeld: „Die 1.000 Euro können wir hervorragend für die Sanierung des ehemaligen Schweinestalls auf dem Mühlengelände gebrauchen.“ Sie nahm gemeinsam mit Schatzmeisterin Christina Dohrmann die Auszeichnung in Hamburg entgegen. Für die Preisverleihung wurden aus über 200 Bewerbern aus Schleswig-Holstein und der Metropolregion Hamburg insgesamt 17 Preisträger ausgewählt.