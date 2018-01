Eine gelungene Premiere: Kicker-Turnier beim TuS Fleestedt

Das war eine gelungene Premiere: Erstmals fand am vergangenen Wochenende ein Kicker-Turnier für Schüler, Jugendliche und Erwachsene beim TuS Fleestedt statt. Dabei gab es viele spannende Matches zu sehen.Gespielt wurde in Zweier-Teams jeweils vier Minuten im WM-Turnier-Modus mit Vorrunde und Finalrunden im K.-o.-System. Bei den Schülern bis Jahrgang 2007 setzte sich das Team „Thunder“ gegen die „Street-Kicker“ aus Fleestedt durch, im Turnier der Jugendlichen (Jahrgang 2002 bis 2006) gewann das „Topteam“ aus Buchholz vor „Great Food“ und „vw06“ aus Fleestedt. Die Erwachsenen hatten mit 18 Teams das größte Teilnehmerfeld - ein team kam sogar aus Hannover. In einem packenden Finalspiel setzte sich das routinierte Team „Teamplayer“ aus Buchholz in der Verlängerung gegen das Team „Köhlbrand“ durch.