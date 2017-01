Erfolgreiche Weihnachtsaktion

ah. Seevetal. Das Gartencenter Bellandris Matthies in Hittfeld unterstützt den Verein "Hilfe für krebskranke Kinder Seevetal e.V." bereits seit über 30 Jahren. Nun übergab Anja Matthies-Look einen Spendenscheck in Höhe von 3.500 Euro an Anette Kosakowski, Vorsitzende des Vereins.

In der Vorweihnachtszeit verkaufte die Firma ihren Kalender 2017 für den Betrag von einem Euro. "Bislang haben wir den Kalender immer kostenlos an unsere Kunden verteilt. Doch der Erfolg zeigt uns, dass unsere Kunden gerne den kleinen Betrag spenden", so Anja Matthies-Look. Der Kalender ist noch bis Ende Januar im Gartencenter Bellandris Matthies zu kaufen. Mit dem Erwerb des Kalenders hat der Käufer jeden Monat einen geldwerten Vorteil, denn jedes Monatsblatt enthält einen attraktiven Gutschein, der im Gartencenter eingelöst werden kann. Also schnell noch einen Kalender kaufen!Zusätzlich hatte das Gartencenter Bellandris Matthies Kinder aufgerufen, Dekoration für den Weihnachtsbaum im Empfangsbereich zu basteln. Für jedes gebastaltete Teil spendete die Geschäftsführung fünf Euro. Die Kinder, die ihre schöne Bastelarbeit abholen möchten, können dieses noch bis Ende Januar."Wir freuen uns über das Engagement der Familie Matthies. Es ist so wichtig, dass die krebskranken Kinder Hilfe erhalten. Über diesen langen Zeitraum sammelte das Gartencenter Bellandris Matthies mit zahlreichen Aktionen immer wieder tolle Spendenbeträge. Dafür danke ich im Namen des Vereins ganz besonders", so Anette Kosakowski.Beim Weihnachtsbasar des Vereins kam die Summe von 32.000 Euro zusammen. Seit Bestehen der Horster Elterninitiative im Jahre 1976 wurden bereits mehr als 1.500.000 Euro gesammelt, die der Fördergemeinschaft Kinderkrebs-Zentrum zugeführt konnten und dort eine zweckgebundene Verwendung fanden.Wer sich über die Arbeit des Vereins informieren möchte: www.kinderkrebshilfe-seevetal.de