Festumzug, Schießwettbewerbe, Tanz: Ohlendorf feiert Schützenfest

Seevetal : Schützenhaus Ohlendorf |

kb. Ohlendorf. Auch der Titelgewinn im vergangenen Jahr brachte Peter "den Ausgeglichenen" Sahling nicht aus der Ruhe - vielmehr überwog die Freude über das bevorstehende Königsjahr. Gemeinsam mit seiner Frau Helga und seinen Adjutanten Jürgen Behr und Hans-Peter Heinsen blickt Peter Sahling nun auf gelungene zwölf Monate zurück, bei denen der stets gut gelaunte König und ehemalige Kassenwart die Schützenkameradschaft Ohlendorf bei vielen Veranstaltungen vertrat.

Am kommenden Wochenende sucht Peter "der Ausgeglichene" einen Nachfolger und mit ihm sind alle Ohlendorfer Schützen gespannt, wer sich in diesem Jahr die Königskette sichert.

Am Freitagabend lädt die Majestät alle Schützen zum Kommers ein. Die Schießwettbewerbe starten am Samstagvormittag. Nach den Wettwerben wird ab 19.30 Uhr im Schützenhaus geschlemmt, bevor um 20.30 der Tanz beginnt. Für die musikalische Unterhaltung sorgt ein DJ, der Eintritt ist frei.

Bevor die Kinder am Sonntag um 14.30 Uhr ihren König ausschießen, steht um 13.45 Uhr der Festumzug durch das Dorf an, bei dem die Kinder gegen 14 Uhr am Schmiedeberg abgeholt werden. Die Proklamation findet um 19 Uhr statt.



Das Programm:



Freitag, 9. Juni

19.30 Uhr: Kommers beim

König

22 Uhr: Feierstunde und Zapfenstreich am Ehrenmal



Samstag, 10. Juni

10.30 Uhr: Schießwettbewerbe

12 Uhr: Schützenfrühstück im Schützenhaus

19.30 Uhr: Schlemmerbuffet im Schützenhaus

20.30 Uhr: Tanz im Schützenhaus mit DJ, Eintritt frei



Sonntag, 11. Juni

11 Uhr: Gottesdienst mit Musik des Posaunenchors

13.45 Uhr: Festumzug durch das Dorf und Abholen der Kinder am Schmiedeberg (ca. 14 Uhr) zum Kinderschützenfest mit dem Spielmannszug Horneburg

14.30 Uhr: Bogenschießen für Gäste / Schießen Kinderkönig / Preisverteilung Seevetalkameradschaft

15 Uhr: Beginn der Schießwettbewerbe / Kaffee und Kuchen im Schützenhaus mit Platzkonzert

17 Uhr: Proklamation Kinderkönigspaar

19 Uhr: Proklamation der neuen Majestäten