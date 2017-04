Feuerwehr Seevetal: Vier Führungskräfte befördert

Gleich vier Feuerwehrleute hat jetzt Seevetals Gemeindebrandmeister Rainer Wendt im Rahmen der jüngsten Kommandositzung aller Seevetaler Feuerwehren in den nächsthöheren Dienstgrad befördert. Thorsten Hüsing, Ortsbrandmeister der Feuerwehr Helmstorf, wurde dabei ebenso zum Brandmeister befördert wie Over-Bullenhausens Ortsbrandmeister Dirk Schakau und Hittfelds Ortsbrandmeister Simon Steffen. Außerdem wurde der Ortsbrandmeister der Feuerwehr Moor, Martin Jürgs, zum Hauptlöschmeister befördert.Thorsten Hüsing leitet die Freiwillige Feuerwehr Helmstorf seit 2010. Zuvor engagierte er sich lange Jahre als Funkwart, Gerätewart und Festwart sowie stellvertretender Jugendfeuerwehrwart.Martin Jürgs ist seit 2012 Ortsbrandmeister der Feuerwehr in Moor. Dort war er von 1996 bis 2013 Funkwart, als Gruppenführer engagierte er sich von 2007 bis 2013.Dirk Schakau leitet die Feuerwehr Over-Bullenhausen seit 2013, vor der Fusion der beiden Feuerwehren Over und Bullenhausen war er seit 2012 bereits Ortsbrandmeister der Feuerwehr Over. Dort war er auch 18 Jahre lang als Gruppenführer aktiv und insgesamt 24 Jahre in der Grundausbildung neuer Feuerwehrleute in der Gemeinde Seevetal mitverantwortlich.Simon Steffen ist seit 2014 Ortsbrandmeister der Feuerwehr in Hittfeld. Vor seiner Wahl zum Ortsbrandmeister war Steffen sechs Jahre Gruppenführer. Er hat sich die Jugendarbeit auf seine Fahnen geschrieben, neun Jahre war er Jugendfeuerwehrwart und zudem als stellvertretender Jugendfeuerwehrwart aktiv.