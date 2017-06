Fleestedt: Zum ersten Mal kein Schützenkönig

Traurige Premiere in Fleestedt: Zum ersten Mal in der Geschichte des örtlichen Schützenvereins gibt es in diesem Jahr keinen Schützenkönig. Der Verein wird bei Veranstaltungen und Festen in der kommenden Monaten von Vize-König Wilhelm Gellersen jun. vertreten. Neuer Jungschützenkönig wurde Steve Sojka. Der 16-jährige Berufsschüler ist seit zwei Jahren Mitglied im Schützenverein.Obwohl sich kein Nachfolger für den scheidenden König Rüdiger Otto fand - das Fazit zum Schützenfest fiel beim Verein positiv aus. „Die Bevölkerung hat das Fest gut angenommen, besonders das Kinderfest war gut besucht, aber auch beim Umzug war viel los“, so Pressewart Jochen Sievers.