Funktioner der Feuerwehr Seevetal wurden in Ämtern bestätigt

Die turnusgemäße Bestellung der Funktioner der Freiwilligen Feuerwehr Seevetal war der Hauptpunkt der jüngsten Sitzung der Führungsspitze der Seevetaler Feuerwehren. Gemeindebrandmeister Rainer Wendt bestätigte dabei Timo Klask als neuen Schriftwart des Gemeindekommandos. Klask löst den bisherigen Amtsinhaber Michael Warnke ab, der sein Amt vor wenigen Wochen aus persönlichen Gründen niederlegte. Ebenfalls formell bestätigt wurden Timo Arndt als Gemeindekinderfeuerwehrwart und Markus Neuse als Gemeindefunkwart, die bis dahin kommissarisch eingesetzt waren. Alle drei Funktioner wurden für drei Jahre in ihren Ämtern bestätigt.Ebenfalls für drei weitere Jahre in ihre Ämter wiedergewählt wurden Dieter Kröger als Ausbildungsleiter, Sascha Wille als stellvertretender Ausbildungsleiter, Jan Thorns als Atemschutzgerätewart, Heinrich-Walter Brokmeier als Brandschutzerzieher, Matthias Köhlbrandt als Pressewart, Frederik Kötke und Olaf Schmerling als stellvertretende Pressewarte, Karsten Stölting als Sicherheitsbeauftragter und Katja Steffen als Zeugwartin. Rainer Wendt beglückwünschte alle alten und neuen Funktioner und wünschte sich mit ihnen eine weiterhin so gute und produktive Zusammenarbeit.