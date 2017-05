Ganz Maschen feiert: Dorffest lockt mit buntem Programm für die ganze Familie

Seevetal : Dorfplatz Maschen |

kb. Maschen. Das sollte niemand verpassen: Von Freitag bis Sonntag, 19. bis 21. Mai, steigt in Maschen wieder das traditionelle Dorffest. An allen drei Tagen lockt ein buntes Programm für die ganze Familie - mit zahlreichen Highlights für Groß und Klein. Höhepunkt für alle Musikfans ist sicher das Bühnenprogramm, das erneut von namhaften Bands und Musikern gestaltet wird.

Das wird geboten: Neben den Vorführungen der ortsansässigen Vereine und der Musikschule Seevetal sorgen die Bands "Papa Rockt" am Freitag und "Rock Departement" am Samstag für Stimmung auf der großen Show-Bühne. Die wird auch Lokal-Matador Pascal Krieger am Samstag entern, der sein Publikum mit eigenen Hits und Kultschlagern begeistert. Den Abschluss des Musikprogramms gestaltet am Sonntag Singer- und Songwriter Manuel Preuß.

Erstmalig wird in diesem Jahr eine Bungee-Jumping-Station für besonderen Nervenkitzel sorgen. Riesiger Spaß winkt im Wasserbälle-Becken. Ein Kettenkarussell, zwei Kinderkarussells und der größte Autoscooter Deutschlands sind weitere Anziehungspunkte für die Besucher. Kulinarische Genüsse verspricht die bunte Gourmet-Meile.

Der Dank von Hauptorganisator Jan Stoehr geht an alle Helfer und Sponsoren, besonders aber an die DLRG-Ortsgruppe Maschen, die wieder den Sanitätsdienst übernehmen werden.



Freitag, 19. Mai:

15 Uhr - Eröffnung der Budenstadt

19 Uhr - Eröffnung Dorffest - REWE Bühne

19.30 Uhr - Eröffnungsansprache Dorfplatz

20 Uhr - "Papa Rockt" - Rock-Klassiker der 1970er und 1980er Jahre - REWE Bühne



Samstag 20. Mai:

13 Uhr - Eröffnung der Budenstadt

14 Uhr - VFL Maschen Tanzaufführung - REWE Bühne

16 Uhr - Musikschule Seevetal Tanzaufführung - REWE Bühne

17 Uhr - Kochshow von "Cook@Work" - REWE-Bühne

19 Uhr - Pascal Krieger - REWE Bühne

20 Uhr - "Rock Department" - REWE Bühne

21 Uhr - Pascal Krieger - aktuelle Hits und Schlager - REWE Bühne

22 Uhr - "Rock Department" - Rock-Hits, aktuelle Charts und Dance Classics - REWE Bühne



Sonntag 21. Mai:

9 bis 14 Uhr - Flohmarkt - REWE-Parkplatz

11 Uhr - Eröffnung der Budenstadt

11 Uhr - Kochshow von Cook@Work - REWE-Bühne

12 Uhr - Manuel Preuß Musik aus Hamburg - REWE Bühne